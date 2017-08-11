ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çerkezköy TSO'dan üyelerine online eğitim

11 Ağustos 2017 Cuma, 10:31
Çerkezköy TSO'dan üyelerine online eğitim
Çerkezköy TSO'dan üyelerine online eğitim

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine, iştiraki olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. işbirliği ile ücretsiz online eğitim alma imkanı sunacak.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Üyelerimize sunulan eğitim hizmeti www.abigemakademi.com web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat diledikleri zaman sisteme dahil olabilecekleri ve ister telefondan, ister tabletten veya bilgisayardan eğitimlere ulaşabilecekleri bir sistemdir. Site üzerinden, temel işletme yönetiminden kişisel gelişime kadar çeşitli konularda eğitim alabilecek olan üyelerimiz, her bir eğitim modülünü tamamladıklarında e-sertifika almaya hak kazanacaklar" dedi.

"Üyelerimizin gelişimine katkı sağlayarak, iş hayatında öne çıkmalarını hızlandıracağız"
Üyelerin, çalışanlarının eğitimi gibi hem zaman hem maliyet gerektiren zorluklarla baş etmek zorunda kalmadan eğitimlere kendilerinin belirleyecekleri zaman dilimlerinde katılabileceklerini belirten Başkan Kozuva, "Bu sayede, üyelerin iş hayatında öne çıkmaları, yaptıkları iş ve işlemlerin teorisini pratik olarak öğrenmeleri ve uygulama için ön çalışma yapmaları için kişisel gelişime katkı sağlanacaktır. Üyelerimizin gelişimine katkı sağlayarak, iş hayatında öne çıkmalarını hızlandıracağız. Üyelerin eğitime başlamaları için oda tarafından kendilerine gönderilecek parola ile siteye girdikten sonra yalnızca adı-soyadı ve çalıştığı işletme ile ilgili bilgilerini belirtmeleri yeterli olacaktır. İlk etapta, 50 başlıktan oluşan e-eğitim konularını gelecek zamanlarda daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Gerçekleşecek online eğitim sistemi projemizin üyelerimize dünya ile rekabette avantaj sağlayacağı kanaatindeyim. Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, üyelerimizi online eğitim sistemimizden yararlanmaya davet ediyorum" şeklinde bilgi verdi.
(MA-MEF-Y)

11.08.2017 10:33:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma sahasında inceleme
YEREL

ERGENE DERİN DENİZ DEŞARJ ÇALIŞMA SAHASINDA İNCELEME
Hayrabolu'da 27. Ayçiçeği Festivali törenlerle başladı
YEREL

HAYRABOLU'DA 27. AYÇİÇEĞİ FESTİVALİ TÖRENLERLE BAŞLADI
Başkan Eşkinat: &quot;Bu kentin gelecek 50 yılını planlayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT: "BU KENTİN GELECEK 50 YILINI PLANLAYACAĞIZ"
Başkan Kadir Albayrak Tarımsal Atıklar ile İlgili Sunuma Katıldı
YEREL

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK TARIMSAL ATIKLAR İLE İLGİLİ SUNUMA KATILDI
Albayrak Anadolu yerli Köstebek programına katıldı
YEREL

ALBAYRAK ANADOLU YERLİ KÖSTEBEK PROGRAMINA KATILDI
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Cheol Tekirdağ'da
YEREL

GÜNEY KORE İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CHEOL TEKİRDAĞ'DA