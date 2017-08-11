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Çerkezköy TSO'dan üyelerine online eğitim



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine, iştiraki olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. işbirliği ile ücretsiz online eğitim alma imkanı sunacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Üyelerimize sunulan eğitim hizmeti www.abigemakademi.com web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat diledikleri zaman sisteme dahil olabilecekleri ve ister telefondan, ister tabletten veya bilgisayardan eğitimlere ulaşabilecekleri bir sistemdir. Site üzerinden, temel işletme yönetiminden kişisel gelişime kadar çeşitli konularda eğitim alabilecek olan üyelerimiz, her bir eğitim modülünü tamamladıklarında e-sertifika almaya hak kazanacaklar" dedi.



"Üyelerimizin gelişimine katkı sağlayarak, iş hayatında öne çıkmalarını hızlandıracağız"

Üyelerin, çalışanlarının eğitimi gibi hem zaman hem maliyet gerektiren zorluklarla baş etmek zorunda kalmadan eğitimlere kendilerinin belirleyecekleri zaman dilimlerinde katılabileceklerini belirten Başkan Kozuva, "Bu sayede, üyelerin iş hayatında öne çıkmaları, yaptıkları iş ve işlemlerin teorisini pratik olarak öğrenmeleri ve uygulama için ön çalışma yapmaları için kişisel gelişime katkı sağlanacaktır. Üyelerimizin gelişimine katkı sağlayarak, iş hayatında öne çıkmalarını hızlandıracağız. Üyelerin eğitime başlamaları için oda tarafından kendilerine gönderilecek parola ile siteye girdikten sonra yalnızca adı-soyadı ve çalıştığı işletme ile ilgili bilgilerini belirtmeleri yeterli olacaktır. İlk etapta, 50 başlıktan oluşan e-eğitim konularını gelecek zamanlarda daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Gerçekleşecek online eğitim sistemi projemizin üyelerimize dünya ile rekabette avantaj sağlayacağı kanaatindeyim. Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, üyelerimizi online eğitim sistemimizden yararlanmaya davet ediyorum" şeklinde bilgi verdi.

(MA-MEF-Y)



11.08.2017 10:33:46 TSI

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