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Küçük Deha milli takıma çağrıldı.

- Sivas'ta İl Özel İdarespor'un minik futbolcusu Deha Doğan milli takıma çağrıldı.



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdarespor'un minik futbolcusu Deha Doğan milli takıma çağrıldı.

Sivaslı 12 yaşındaki Deha Doğan, göz dolduran performansıyla milli takım antrenörlerden Ahmet İpek'in dikkatini çekmeyi başardı. Doğan, Milli Takım Köy Okulu'na çağrıldı. Sivas'tan çağrılan 4 oyuncudan birisi olan Deha,Türkiye genelinden gelen 70 oyuncuyla beraber kampta mücadele edecek.

Milli Takıma seçildiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Deha Doğan ,''Futbola 3 yıl önce başladım. Milli takıma seçildiğim için çok mutluyum. İyi bir Sivasspor taraftarıyım'' dedi.

Ayrıca Beşiktaş'tan Talisca'nın hayranı olduğunu söyleyen Deha, ''İnşallah bir gün Talisca ile görüşüp,onunla futbol oynayabilirim'' şeklinde konuştu.

(OE-GF-



11.08.2017 11:00:27 TSI

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