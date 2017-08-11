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Şanlıurfa'da sıcak asfaltla seferberliği



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde yeni yerleşim alanlarına açılan bölgelerde yol yapım, genişletme ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karaköprü İlçesinde yeni yerleşim alanında yer alan Ay Yapı Kooperatiflerinin yolunu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Haliliye ilçesinde Ulubağ Mahallesi 16302. Sokakta da asfaltlama çalışması yaptı. Yeni yerleşim yeri olduğu için yolları önceden çamur toz ve toprak olan bölge sakinleri Büyükşehir Belediyesinin asfaltlama çalışması ile kaliteli yollara kavuşmanın sevincini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 3,5 Milyon metrekare sıcak asfalt serimi yaptı.

(AK-SD-Y)



11.08.2017 11:03:57 TSI

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