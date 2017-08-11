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Kafasına kalas düşen işçi ağır yaralandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:12
Kafasına kalas düşen işçi ağır yaralandı
Kafasına kalas düşen işçi ağır yaralandı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de eski bağkur binasının olduğu alanda yapılan inşaat çalışmasında kafasına kalas düşen işçi ağır yaralandı.
Olay sabah saatlerinde Medrese Mahallesinde bulunan eski bağkur binası inşaatında meydana geldi. Tabandan inşaatın tepesine moloz taşıyan işçi iddiaya göre halatın gevşemesi sonrası kalaslardan bir tanesinin aşağıda bulunan G.İ.,(54) işçinin kafasına düşmesi sonrası ağır yaralandı.
İnşaatta çalışan işçilerin 112 ekiplerini araması sonrası işçiye ilk müdahale yapılırken Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.İ., Genel Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Yaşanan kaza ile ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.
(EÖ-SK)

11.08.2017 11:14:58 TSI
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