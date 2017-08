YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tok'u duygulandıran fotoğraf

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, halk oyunları ekibini ziyaretinde gördüğü fotoğraf karşısında duygusal anlar yaşadı.

12-13 Ağustos tarihlerinde Artvin'de gerçekleştirilecek Türkiye Halk Oyunları Gençler Finali öncesi İlkadım Belediyesi Halk Oyunları Ekibine ziyarette bulunarak başarılar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Köklü kültürümüzün en önemli olgularından olan halk oyunlarına büyük önem veriyorum" dedi.

Karadeniz Bölge 1'incisi olarak finallerde mücadeleye hak kazanan genç ekiple sohbet ederek destek veren Başkan Tok, müsabakalar hakkında bilgi aldı. Genç halk oyunları ekibi üyeleriyle tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan Tok, "Halk oyunları şahsım ve belediyemiz olarak büyük önem verdiğimiz bir etkinliktir. Hem köklü tarihimizin bir simgesi hem de hiç eskimeyen bir kültür etkinliği olması nedeniyle gelecek nesillere aktarılacak bir miras olarak görüyorum. Belediyemizin genç ekibi bölge 1'incisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Biz de bu büyük başarı öncesi onlara destek vermek adına ziyaret düzenledik. Genç yavrularımıza finallerde başarılar diliyorum" diye konuştu.



11 yıl sonra yeni fotoğraf

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, halk oyunları ekibine gerçekleştirdiği ziyarette gördüğü bir fotoğrafla duygusal anlar yaşadı. Başkan Tok, önceki dönem başkanlığında yine halk oyunları ekibine düzenlediği ziyarette çektirdiği fotoğrafta o zamanın öğrencisi, şimdi ise İlkadım Belediyesi Halk Oyunlarında eğitmen olan Havva Yılmaz'ı görünce hem duygulandığını hem de çok mutlu olduğunu belirtti. Tok, "2006 yılında çektirdiğim fotoğrafta bulunan halk oyunları öğrencilerinin 11 yıl sonra eğitmen olarak karşımda olması tarif edilemez bir mutluluk. O zaman da şimdi de her şey gençlerimiz ve yavrularımız için diyerek yola çıkıyoruz ve yıllar sonra insana yaptığımız yatırımın hayat bulmuş halini görüyoruz. Bu yaptığımız tüm hizmetlerin en büyük ödülü. Bundan sonrada geleceğimiz olan çocuklarımız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" derken Havva Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirerek tebrik etti.



Her yaştan 400 öğrenci

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı eğitmenlerce profesyonel olarak verilen eğitimlere her yaştan 400 öğrenci katılıyor. Özellikle 30 yaş ve üzeri İlkadımlıların büyük ilgi gösterdiği, hem kültürel hem spor faaliyeti olarak görülen halk oyunları öğrencilere sosyal bir ortam da sağlamış oluyor.

11.08.2017 11:21:05 TSI

