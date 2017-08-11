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Evini esrar bahçesine çevirdi



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'in Kaman İlçesinde evlerinin bahçesini ve odalarında esrar yapımında kullanılan Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre polis ilçe merkezinde bir eve yapılan teknik takip sonrası operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evlerinin bahçesini ve odalarını esrar yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi eken N.D., ve A.D., gözaltına alındı.

İlçe Emniyetinde ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EÖ-SK)



11.08.2017 11:32:03 TSI

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