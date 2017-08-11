YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Uzan'dan yaşlı ve hasta ziyaret

Kaymakam Uzan'dan yaşlı ve hasta ziyaret



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, "Herkesin Var Bir Kimsesi" proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli, hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakam Uzan, Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce kabule dilen "Herkesin Var Bir Kimsesi" projesi kapsamında SYDV Müdiresi Nazire Sönmez ile yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz aileleri evlerinde ziyaret etti. İl olarak Halil Göçmez'in evini ziyaret eden Uzan, ev halkıyla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Uzan, "Bu proje kapsamında; yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bakımı, temizliği, kıyafetlerinin yıkanması, evlerinin yaşlı ve engellerine göre tadilatı sağlanarak hayatlarının kolaylaştırılması, yaşlılara ve engellilere psikolojik destek sağlanarak terk edilmişlik ve kimsesizlik hislerinin kısmen de olsa giderilmesini amaçladık. Dünyadaki en mühim değerlerden biri de şüphesiz baba ve annelerin biz evlâtlarına karşı şefkatleridir. O şefkatlerine karşılık onlara hürmet etmek haklarıdır. Çünkü onlar; hayatlarını karşılıksız bir şekilde evlâtlarının hayatı için feda ediyorlar. O muhterem, sadık, fedakâr dost olan yaşlılara karşılıksız hürmet, samimi hizmet, rızalarını tahsil etmek, kalplerini hoşnut etmek ve hatırlanmalarına yönelik sosyal bir farkındalık oluşturmak, projemizin asıl amaçlarındandır. Ayrıca bu proje ile ilçemizde engelli vatandaşlarımızın toplum ile entegrasyonu sağlanarak; yalnızlık, dışa itilmişlik, içe kapanmışlık gibi olumsuz olgulardan kısmen de olsa kurtulmasına yardımcı olmaktır. Projenin uygulanmasında 4 elaman alınarak her gün ev ziyaretleri yapılarak temizlik yapılacaktır. Ev temizliğinde gerekli tüm malzemeler alınarak gidilecektir. Ayrıca bir araç kiralanarak temizliğe gidilecek" dedi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar ise, bu uygulamadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, böyle bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere dua ettiler.

(MSA-Y)



11.08.2017 11:35:37 TSI

NNNN

