ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altıntaş'ta 7 yıl sonra 2 öğrenci fen lisesini kazandı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:37
Altıntaş'ta 7 yıl sonra 2 öğrenci fen lisesini kazandı
Altıntaş'ta 7 yıl sonra 2 öğrenci fen lisesini kazandı

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 7 yıldır TEOG sınav sonuçlarına göre Nafi Güral Fen Lisesini kazanan öğrenci çıkmazken, bu yıl 2 öğrencinin Nafi Güral Fen Lisesini kazanmayı başardığı bildirildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Halil Çetin, ''2016-2017 Eğitim Öğretim yılı TEOG sınavında ilçemiz öğrencileri büyük başarıya imza atmıştır. İlçemiz Mustafa Kemal Ortaokulundan Aziz Mandıracı ve Emine Kaplan Nafi Güral Fen Lisesini, Aleyna Nur Efe, Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesini, Sevdiğin köyü Ortaokulundan Burhan Doğru Eskişehir Sivrihisar Fen Lisesini ve Çayırbaşı köyü Ortaokulundan Ebru Gülpınar Simav Fen Lisesini kazanmıştır. Son 7 yılda Altıntaş'tan Nafi Güral Fen Lisesini kazanan öğrenci bulunmazken bu yıl Mustafa Kemal Ortaokulundan iki öğrenci Nafi Güral Fen Lisesini kazanmıştır'' dedi.
Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, başarılı öğrencileri makamında kabul ederek hediye takdim etti. Kaymakam Çelik, ''Buyıl oldukça başarılı bir dönem geçti. Öğrencilerimiz açıklanan sonuçlarla bizleri gururlandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatında üstün başarılar diliyorum''ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

11.08.2017 11:39:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Simav'da madalyalı kan bağışı
YEREL

SİMAV'DA MADALYALI KAN BAĞIŞI
MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım: İçeride ve dışarıda var olan hainler asla hedeflerine ulaşamayacaklar
YEREL

MHP KÜTAHYA İL BAŞKANI FERHAN YILDIRIM: İÇERİDE VE DIŞARIDA VAR OLAN HAİNLER ASLA HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR
Kütahya'da avlanma dönemi tarihleri belirlendi
YEREL

KÜTAHYA'DA AVLANMA DÖNEMİ TARİHLERİ BELİRLENDİ
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Alp'e veda yemeği
YEREL

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ ALP'E VEDA YEMEĞİ
Simav'da 'görsel cimnastik' eğitimi
YEREL

SİMAV'DA 'GÖRSEL CİMNASTİK' EĞİTİMİ
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Bacağını yılan ısıran kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü
YEREL

BACAĞINI YILAN ISIRAN KADIN, YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ
Kütahya Türkmen Dağında 'trüf mantarı' bulundu
YEREL

KÜTAHYA TÜRKMEN DAĞINDA 'TRÜF MANTARI' BULUNDU
Su kabağından lamba yapıyor
YEREL

SU KABAĞINDAN LAMBA YAPIYOR
Başkan Halil Başer: Çavdarhisar medeniyetler diyarıdır
YEREL

BAŞKAN HALİL BAŞER: ÇAVDARHİSAR MEDENİYETLER DİYARIDIR
Emet'te arsenik kabusu sona eriyor
YEREL

EMET'TE ARSENİK KABUSU SONA ERİYOR
Muratdağı Barajı'ndan 31 bin 450 dekar zirai arazi sulanacak
YEREL

MURATDAĞI BARAJI'NDAN 31 BİN 450 DEKAR ZİRAİ ARAZİ SULANACAK
Rahvan at merakını gençlere de aşılamak istiyor
YEREL

RAHVAN AT MERAKINI GENÇLERE DE AŞILAMAK İSTİYOR
Eskigediz'e itfaiye aracı
YEREL

ESKİGEDİZ'E İTFAİYE ARACI
50 yıllık 'kağnı arabaları' ile dekor edilen iş yeri ilgi odağı
YEREL

50 YILLIK 'KAĞNI ARABALARI' İLE DEKOR EDİLEN İŞ YERİ İLGİ ODAĞI
Şaphane'de TEOG sınavında yüz güldüren başarı
YEREL

ŞAPHANE'DE TEOG SINAVINDA YÜZ GÜLDÜREN BAŞARI
'Termal Yol' projesi bakanlığa teslim edildi
YEREL

'TERMAL YOL' PROJESİ BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ
Düğünde damada emzik, ayva ve merdane hediye ettiler
YEREL

DÜĞÜNDE DAMADA EMZİK, AYVA VE MERDANE HEDİYE ETTİLER