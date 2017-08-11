YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altıntaş'ta 7 yıl sonra 2 öğrenci fen lisesini kazandı

Altıntaş'ta 7 yıl sonra 2 öğrenci fen lisesini kazandı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 7 yıldır TEOG sınav sonuçlarına göre Nafi Güral Fen Lisesini kazanan öğrenci çıkmazken, bu yıl 2 öğrencinin Nafi Güral Fen Lisesini kazanmayı başardığı bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Halil Çetin, ''2016-2017 Eğitim Öğretim yılı TEOG sınavında ilçemiz öğrencileri büyük başarıya imza atmıştır. İlçemiz Mustafa Kemal Ortaokulundan Aziz Mandıracı ve Emine Kaplan Nafi Güral Fen Lisesini, Aleyna Nur Efe, Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesini, Sevdiğin köyü Ortaokulundan Burhan Doğru Eskişehir Sivrihisar Fen Lisesini ve Çayırbaşı köyü Ortaokulundan Ebru Gülpınar Simav Fen Lisesini kazanmıştır. Son 7 yılda Altıntaş'tan Nafi Güral Fen Lisesini kazanan öğrenci bulunmazken bu yıl Mustafa Kemal Ortaokulundan iki öğrenci Nafi Güral Fen Lisesini kazanmıştır'' dedi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, başarılı öğrencileri makamında kabul ederek hediye takdim etti. Kaymakam Çelik, ''Buyıl oldukça başarılı bir dönem geçti. Öğrencilerimiz açıklanan sonuçlarla bizleri gururlandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatında üstün başarılar diliyorum''ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



11.08.2017 11:39:47 TSI

NNNN

