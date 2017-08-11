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KMÜ'ye yeni doktora programı ve anabilim dalı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:39
KMÜ'ye yeni doktora programı ve anabilim dalı
KMÜ'ye yeni doktora programı ve anabilim dalı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı ile Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı kurulmasına ilişkin karar yayımlandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan kararda üniversite rektörlüklerinin yeni bölüm ve anabilim dalları kurulması ile ilgili tekliflerinin değerlendirildiği belirtilirken, KMÜ'de Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı açılmasına ilişkin teklifin kabul edildiği duyuruldu.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, kararın ardından yaptığı değerlendirmede üniversitenin yeni kurulan akademik birimleriyle birlikte gelişimine devam ettiğine dikkat çekerek, "Her geçen gün üniversitemiz adına yeni bir gelişim sağlamak ve bu doğrultuda adımlar atmak bizim en büyük görevimiz. Yeni açılan akademik birimlerimizle birlikte gerek ilimize ve bölgemize gerekse ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
(MD-AH-Y)

11.08.2017 11:41:18 TSI
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