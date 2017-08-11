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Adıyaman'da ilk kez Posterior Ayak Bileği Artroskopisi Ameliyatı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Suat Çelik tarafından Adıyaman'da ilk defa Posterior Ayak Bileği Artroskopisi yöntemiyle kapalı ameliyat yapıldı.

Adıyaman'da yaşayan 47 yaşındaki Emine Bulut sağ ayak bileğindeki aşırı ağrı şikayeti ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ortopedi polikliniğinde muayene edilen hastanın, sağ ayak bileğinde daha önce ayak bileği ezilmesi ve kırık sebebiyle kireçlenme olduğu tespit edildi. Adıyaman'da ilk defa yapılan Posterior Ayak Bileği Artroskopisi Ameliyatı ile hastanın sağ ayak bileğindeki, aşırı çoğalan sıvı kontrol altına alındı.

Hastaya uygulanan operasyonu açıklayan Op. Dr. Suat Çelik, "47 yaşındaki hastamızı sağ ayak bileğinde şiddetli ağrı şikayetleri ile yaklaşık olarak 2 ay takip ettik. Ayak bileğinde eskiden geçirilmiş ezilme ve kırık vardı. Kronik bir yaralanma ile ayak bileği eklemi içerisinde aşırı gerginlik ve eklemlerde bulunan sıvının aşırı çoğalması ile ağrıya sebep olan bir hadise vardı. Hastayı uzun bir süre ilaç tedavisiyle iyileştirmeye çalıştık. Ancak cerrahi dışı girişimlerin hastamızda başarılı olmaması üzerine kendisine ayak bileği artroskopisi yapmaya karar verdik. Deforme yapıları temizleyerek, eski haline getirdik. Şuanda hastamız gayet sağlıklı ve ağrısız şekilde yürüyor" dedi.

Emine Bulut ise yaklaşık beş ay boyunca sağ ayağında şiddetli ağrı hissettiğini belirterek, "Bir süre sonra bu ağrılara dayanamayarak hastaneye geldim. Doktorum, durumum hakkında bana bilgi vererek ilaç tedavisine başladı. Ancak ağrılarım yine dinmeyince ameliyata karar verdik. Doktorum Suat Beye çok teşekkür ederim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Ayağım çok ağrıyordu ve yürüyemiyordum. Şimdi çok rahatım ve yürüyorum" ifadelerini kullandı.

(AHM)



11.08.2017 11:42:16 TSI

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