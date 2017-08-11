MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım: İçeride ve dışarıda var olan hainler asla hedeflerine ulaşamayacaklar
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Aslanapa teşkilatına yaptığı teşekkür ziyaretinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Kongre sürecinde yaşadığı yoğunluktan dolayı ilçe ziyaretlerini gecikmeli de olsa yaptığını belirten Başkan Yıldırım, ''21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen il kongremiz ardından,Kongre sürecimiz sırasında adaylığımız kongre zamanına 9 saat kala kesinleştiği için ilçe ziyaretleri yapmaya fırsatımız olmamıştı. Kongremiz sonrasında delege olan arkadaşlarımıza teşekkür ve teşkilatlarımızla kucaklaşmak, yapacağımız çalışmaları anlatmak ve yaptıkları çalışmaları konuşmak maksadıyla şirin ilçemiz Aslanapaya'da ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde Aslanapa ilçemizin ve teşkilat yöneticilerimizin teveccühü ile karşılandık'dedi
Ülkenin içinde bulunduğu tablonun farkında olduklarını belirten Başkan Yıldırım, '' Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve birliği için mücadelemizin her daim devam edeceğini, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunların çok net şekilde farkında olduğumuzu tüm ilçe teşkilatlarımızda olduğu gibi, Aslanapa teşkilatımızda da istişare ettik. Dış güçler, içeride ve dışarıda var olan kirli maşalarıyla asla hedeflerine ulaşamayacaktır'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
11.08.2017 11:46:18 TSI
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