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Başkan Atilla: "Bu şehre hizmet etmek, mutluluk vesilemizdir"



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DİYARBAKIR (İHA) - Tarihi Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek, en büyük mutluluk vesilemizdir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Tarihi Sur ilçesinin Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Atilla, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, öneri ve talepleri dinledi. Nebi Cami önünde ayakkabı tamircileriyle sohbet eden Başkan Atilla, esnaf ve vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.



"Geleceğe daha güvenle bakan bir şehir için çalışıyoruz"

Halkın görüşüne önem verdiklerini vurgulayan Başkan Atilla, "Göreve başladığımız günden beri bu şehri, bu şehrin güzel insanları ile yöneteceğiz demiştik. Bunun gerçekleşmesi adına her fırsatta şehrimizin farklı ilçelerinde değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek belediyecilik hizmetlerimizi istişare etmeye, bundan sonra bizden beklentilerini almaya çalışıyoruz. Şehrimizin adına yakışan hizmetleri sunmak, vatandaşlarımıza yakışır, önemli tüm sorunlarını çözmüş, geleceğe daha güvenle bakan estetik ve konforlu bir şehir için çalışıyoruz. Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek, en büyük mutluluk vesilemizdir" dedi.



"Diyarbakır daha iyi bir noktaya geldi"

Vatandaşlar ziyaret boyunca Başkan Atilla'ya yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesinin halk odaklı projeler yürüttüğünü belirten vatandaşlar, "Başkanımız, şehrimizin iyiliği için çalışıyor. Her sokakta vatandaşlarla selamlaşıp fikirlerini soruyor. Cumali Başkanımızın göreve başlamasıyla belediye tarafından şehrimizde gözle görülür hizmetler yapılmaya başlandı. Şehrimiz özenle temizlenmeye başlandı. Asfalt, alt yapı ve sosyal hizmetlerde Diyarbakır daha iyi bir noktaya geldi. Başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Bir esnaf da Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "55 yaşındayım, bu memlekette yaşıyorum. Bu yaşıma kadar görmediğim hizmeti, 8 ayda gördüm. Şehrimize kazandırdığınız hizmetler için teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

(İHA-MP-Y)



11.08.2017 11:47:15 TSI

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