YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akyaka'da 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi

Akyaka'da 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Akyaka'da iki kişiye ait tarlada 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı alınan bir ihbarı değerlendirerek, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda M.A.'ya ait tarlada, 4 bin 257, S.A.'ya ait tarlada ise 7 bin 428 adet olmak üzere toplam 11 bin 685 adet ekili vaziyette kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili olarak Akyaka Cumhuriyet Savcısı'na bilgi veren jandarma, şüpheli 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(IÇ-Y)



11.08.2017 11:56:46 TSI

NNNN

