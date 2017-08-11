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Akyaka'da 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:54
Akyaka'da 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Akyaka'da iki kişiye ait tarlada 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı alınan bir ihbarı değerlendirerek, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince, düzenlenen operasyonda M.A.'ya ait tarlada, 4 bin 257, S.A.'ya ait tarlada ise 7 bin 428 adet olmak üzere toplam 11 bin 685 adet ekili vaziyette kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A. ve S.A. gözaltına alındı.
Konuyla ilgili olarak Akyaka Cumhuriyet Savcısı'na bilgi veren jandarma, şüpheli 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ele geçirilen kök kenevirler yakılarak imha edildi.
Öte yandan konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
(IÇ-Y)

11.08.2017 11:56:46 TSI
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