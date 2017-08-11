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Pazarların gözdesi küçükbaş kurbanlıklar



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar ilçelerinde Kurban bayramı yaklaşırken küçükbaş hayvanlara rağbetin daha çok olduğu bildirildi.

Altıntaş ilçesinde koyun besiciliği yapan Ahmet Berber küçükbaş kurbanlıkları hemen herkesin satın alabileceğini söyledi.

Berber, ''Küçükbaş hayvan fiyatları kilosuna göre 750 lira ile 1400 lira arasında değişiyor. O yüzden herkes alabiliyor. Bu nedenle alıcı da besici de durumdan memnun. Kurban Bayramına bir aydan kısa süre kaldı.Bu yıl bölgemizde küçükbaş hayvanların erken tükenmesini bekliyoruz. Bunun nedeni büyükbaş kurbanlık fiyatlarının kilosuna göre 6 bin lira ile 15 bin lira arasında değişmesi. Vatandaş neredeyse 2. el araba parasına eş değer büyük baş kurbanlık almayı göze alamıyor. Bu yüzden küçükbaş kurbanlıklara ilgi oldukça fazla. Bir çok küçükbaş kurbanlık satıcımızda daha şimdiden satılacak kurbanlık kalmadı. Ayrıca bayram günü kasapların büyükbaş kurbanlıkları 200 liradan, küçükbaş kurbanlıkları 50 liradan kesim yapması vatandaşın küçükbaş kurbanlıklara yönelmesine ayrı bir sebep oluşturuyor. Bayrama yakın küçükbaş kurbanlık arayanların çoğalacağını, o yüzden şimdiden almalarının daha akıllıca olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



11.08.2017 12:00:24 TSI

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