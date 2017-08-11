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İranlı Sima Jahani, Türkçe öğreniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Ataşehir Kadın Spor Merkezi üyelerinden İran asıllı Sima Jahani'ye spor merkezi eğitmenleri tarafından Türkçe eğitimi veriliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in, göreve geldikten sonra kadınların sosyalleşmesi, toplumsallaşmasına büyük önem veriyor. Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezlerinde sporun yanı sıra ders saatleri dışında ihtiyacı olan üyelere farklı konularda da yardımcı olmaya devam ediyor. Ataşehir Kadın Spor Merkezi üyelerinden İran asıllı Sima Jahani'ye spor merkezi eğitmenleri tarafından Türkçe dersleri veriliyor. Aldığı eğitimden dolayı Türkçe'sinde bir hayli ilerleme kat eden Sima Jahani Türkçe'yi öğrenmenin ve daha rahat iletişim kurarak kendini ifade edebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Sima Jahani gibi nerdeyse tüm Kartepeli kadınlar Kartepe Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmetlerin çoğundan faydalanarak bir çok alanda kendilerini geliştirip özgüvenlerinin artmasına vesile olan hizmetlerden ötürü Başkan Üzülmez ve ekibine, saygı ve teşekkürlerini sunuyor.

(RFK-Y)



11.08.2017 12:02:12 TSI

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