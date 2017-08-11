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Başkan Ataç'tan gazi Gündüz'e ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gazi Piyade Uzman Çavuş Hidayet Gündüz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ataç, 16 Mayıs 2016 tarihinde Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinde yapılan operasyon esnasında, ayağına isabet eden şarapnel parçası sonucu gazi olan Hidayet Gündüz'ü, Kumlubel Mahallesi'nde ikamet ettiği evinde ziyaret etti. Hidayet Gündüz'e geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, "16 Ay önce Nusaybin'de bir operasyonda yaralanan gazimiz ile birlikteyiz. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Ülkesi için sağlığını, canını hiçe sayan kahramanlarımıza ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade eden Gazi Gündüz de "Bizi ve gazileri unutmadığı için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi ki yanımızdasınız" şeklinde konuştu.

(İHA-Y)



11.08.2017 12:19:03 TSI

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