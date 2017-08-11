Yasadışı yolla Kars'a giren bir kişi sınır dışı edildi
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'a karayoluyla yasa dışı yola giren Afganistan uyruklu bir kişi jandarmanın dikkatinde kaçmadı. Gözaltına alınan Afganistanlı yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Kars Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma ekiplerince icra edilen yol kontrollerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen R.R. pasaportunun olmadığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan R.R. jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
(IÇ-Y)
11.08.2017 12:28:19 TSI
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