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Urfa'da su israfına son

11 Ağustos 2017 Cuma, 12:32
Urfa'da su israfına son
Urfa'da su israfına son

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, sulama birlikleri tarafından suyun israfını önlemek ve geri dönüşümünü sağlamak için başlatılan projeyi yerinde inceledi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler, Kurtuluş Sulama Birliğinin, ana kanaldan tahliye kanallarına akan suyun israf olmaması için başlattığı projeyi yerinde inceledi.
Sulama Birliğinin öz kaynaklarından oluşan bir bütçe ile kanaldan tahliye kanallarına akan suyun israf olmaması ve akıntı sonunda oluşan toprak erozyonunun önüne geçmek için yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan projede sona gelindi.
Tesiste incelemelerde bulunan Ekinci, "Ovanın suya kavuşması ile çiftçilerin yıl içinde en az 2 ürün ekimine yönelmesi beraberinde su seviyesinin düşmesine ve sulamada sıkıntılar oluşmasına neden oldu. Bünyesinde bulunan 26 köyün 13'ünde meydana gelen sulama sıkıntısı üzerine harekete geçen sulama birliği, farklı bir projeye imza atıp örnek oluşturdu. Milli servetimiz olan ve ana kanaldan akıp Suriye'ye giden suyun tekrardan dönüşümünü sağlayacak olan projeyle su israfının da önüne geçilecek. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan ve bitme aşamasına gelen projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Atatürk Barajının devreye girmesi ile beraber Harran toprakları su ile buluştu ve o günden bugüne çiftçimiz gelir noktasında çok ciddi artış elde etmeye başladı. Ama suyun yönetimi de hepimizin bildiği gibi sulama birliklerine devredildi. Tabi bilinçsiz sulamanın getirdiği sıkıntıları da hepimiz biliyoruz, maalesef çoraklaşmayı da doğuruyor. Atıl tahliyede giden suların normalde sulama suyu olduğunu biliyoruz. Bir taraftan çiftçilerin su sıkıntısı gideriliyor, diğer taraftan da tabi ki milli servet dediğimiz suyun boşa akmasına engel oluyorlar" dedi.
Hayata geçirilecek projede, yapımı devam eden 2.5 metre küplük kanal ile tarla sulamasında boşa akan atıl suyun kanala bağlanıp tekrar sulamaya kazandırılması amaçlanıyor. Proje sonunda, merkez Eyyübiye ilçesi ve Harran'da bulunan 20 bin dönümlük tarım arazilerinin sulama ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.
(BB-AOA-Y)

11.08.2017 12:34:59 TSI
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