YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doktor başkandan hastane ziyareti

Doktor başkandan hastane ziyareti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, SEKA Devlet Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Semt Polikliniğini ziyaret etti.

Başkan Doğan, ziyarette hastane çalışanlarına kolaylıklar, hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Türkiye'nin ilk çocuk doktoru Belediye Başkanı olan Doğan, vatandaşlarla sohbet ederek onların istek ve şikayetlerini de dinledi. Bir süre önce yapılan yenileme çalışmalarıyla SEKA Semt Polikliniğinin son derece modern ve daha kullanışlı bir hale geldiğini belirten Başkan Doğan, "Şehrimiz ve ülkemiz sağlık sektöründe çağ atladı. Artık Türkiye'nin en modern devlet hastaneleri ve özel hastanelerine sahibiz. İlimiz, tüm Türkiye'den hatta yurtdışından hastaların tedavi için geldikleri bir sağlık merkezi haline geldi. Özellikle Cephanelik bölgesinde yapımı süren şehir hastanesiyle Kocaeli devlet Hastanesi ek binasının bitmesiyle sağlıktaki hizmet etme gücümüz çok daha fazla olacak, sağlık turizmi çok daha fazla konuşulacak ve gelişecektir. Doktorluk yaptığım yıllardaki sağlık imkanlarını şimdikilerle kıyas bile etmek istemiyorum" dedi.

(GY-Y)



11.08.2017 12:35:36 TSI

NNNN

