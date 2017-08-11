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Diyarbekirspor'un durumu iyi



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Toysal, yaptığı açıklamada, önce kamp çalışmalarında her konuda yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirtti. Toysal, "Kampın fiziksel açıdan iyi geçtiğini düşünüyorum. Moral ve motivasyon açısında da iyiydi. Verimli bir kamp dönemi geçirdik. Eksikliklerimizi tamamladığımız gibi hazırlık maçlarıyla farklı pozisyonlarda neler yapabileceğimizi gördük. Beceri, yetenek ve oyun temposu yönünden üzerine koyduğumuzu düşünüyorum. Yaptığımız Hazırlık maçlarında skorla işimiz yok" dedi.

Hazırlık maçlarını skora göre değil takımın durumuna göre değerlendirdiklerinin altını çizen Teknik Direktör Bayram Toysal "Oyuncularımız genel olarak istediklerimizi sahaya yansıttılar. Ortaya konulan performans genel görüntü itibariyle memnun edici. Ayrıca takım olgusunu oluşturabilmek adına burada takım kaptanlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Önemli olan tek tek güç olan oyuncularımızın o güçlerini takım gücü haline çevirmektir" diye konuştu.

Diyarbekirspor'un büyük bir taraftara sahip olduğunu ve bu taraftarı mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Toysal, "Başarılar kazanmak için ben de sizin kadar istekliyim. Sizin yüzlerinde gülümseme oluşturmak istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sene diyoruz hep birlikte. Güzel bir lig olacak" ifadelerinde bulundu.

(MÇ-MP-Y)



11.08.2017 12:38:16 TSI

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