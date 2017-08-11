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Başkan Sözlü, Adanalı aşçılara güç verdi



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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği'ne (ADAPADER) üye oldu.

ADAPADER Başkanı Münir Tanak, Başkan Yardımcısı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye makamında ziyaret etti. Adanalı aşçılar, katıldıkları festivallerde kendilerine ulaşım ve forma desteği veren Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

Adana'nın yemek kültürünü ve lezzetlerini en iyi şekilde tanıttıklarını belirten ADAPADER Başkanı Münir Tanak, geçen yıl Bolu'nun Mengen ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali'nde, 56 il arasında yapılan yarışmada içli köfte ve domates tatlısı ile çifte birincilik kazandıklarını anlattı. Tanak, bir süre önce derneğe fahri üye olan Başkan Hüseyin Sözlü'nün resmi üyelik kaydını yaptı.

Başkan Sözlü, medeniyetlere beşiklik eden Çukurova'nın ve Adana'nın yemek kültürünün zengin olduğunu, gastronomi turizminin de kentler için büyük önem taşıdığını vurgulayıp, Adanalı aşçıların çok önemli bir misyonu başarıyla yürüttüğünü söyledi. Yemek yapmaya meraklı olduğunu, fırsat buldukça mutfağa girip ailesine ve dostlarına yöresel yemekler hazırladığını belirten Sözlü, Adana'nın tanıtımı için çaba gösteren hemşehrilerinin her zaman destekçisi olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

(ELF-Y)



11.08.2017 13:00:57 TSI

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