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Seyhan Belediyesi, kurbanları ücretsiz kesecek



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi tarafından Adana'da ilk kez 3 yıl önce hayata geçirilen ücretiz kurban kesim hizmetine bu yılda devam edileceği bildirildi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da ilk kez kendileri tarafından yapılan uygulama ile her bayram yaşanan kanlı görüntülerin önüne geçtiklerini söyledi. Karalar, "Adana'da her Kurban Bayramı sonrası modern şehirlere hiç yakışmayan kanlı görüntüler, televizyonların haber bültenlerinin ilk haberi ve gazetelerin manşetleri ile geçiliyor. Biz bu kötü görüntünün önüne geçebilmek ve vatandaşların gönül rahatlığı ile sağlıklı bir ortamda kurbanlarını ücretsiz kesebilmeleri için göreve geldiğimizde ücretsiz kurban kesim hizmeti vermiştik. Bu hizmet ile bu kötü görüntülerin önüne geçtik vatandaşlar ise son derece memnun kaldı. Bu hizmetimizi bu kurban bayramında da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Seyhan Belediyesi tarafından kurban kesim ve satış yerleri de belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlar kurbanlarını; Emek Mahallesi Semt Pazarı, 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii yanı, Pınar Mahallesi semt pazarı içi, Gürselpaşa Mahallesi 75001 Sokak Çarşamba Pazarı, Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı yanı, Şakirpaşa Semt Pazarı kuzey yanı ve Narlıca Semt Pazarı Güneyi olmak üzere 7 ayrı noktada kesebilecek.

Kurban satışları ise 10 ayrı noktada yapılabilecek. Belediyenin açıkladığı satış yerleri ise şu şekilde:

"Pınar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı batısı boş arsa, Gürselpaşa Mahallesi 75001 Sokak Çarşamba Pazarı, Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı yanı, Fevzipaşa Semt Pazarının Bulunduğu yerin batısı ile demiryolu arasındaki boşluk, Yeşiloba Mahallesi 46180 Sokak Yeşiloba Taziye Evi önü, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nden Kıyıboyu'ya giderken sağda 58224 Sokak ile 58246 Sokak arasındaki boş arsa, Meydan Mahallesi Meydan Caddesi 39059 Sokak'taki boş alan, Uçak Mahallesi havaalanı istinat duvarı dibi ve Onur Mahallesi 125'inci Yıl Ortaokulu güneyi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Şakirpaşa Spor Kompleksi, 2000 Evler Gülen Özkan Camii batısındaki boş arsa."

(ELF-Y)



11.08.2017 13:02:48 TSI

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