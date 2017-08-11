ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Seyhan Belediyesi, kurbanları ücretsiz kesecek

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:00
Seyhan Belediyesi, kurbanları ücretsiz kesecek
Seyhan Belediyesi, kurbanları ücretsiz kesecek

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi tarafından Adana'da ilk kez 3 yıl önce hayata geçirilen ücretiz kurban kesim hizmetine bu yılda devam edileceği bildirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da ilk kez kendileri tarafından yapılan uygulama ile her bayram yaşanan kanlı görüntülerin önüne geçtiklerini söyledi. Karalar, "Adana'da her Kurban Bayramı sonrası modern şehirlere hiç yakışmayan kanlı görüntüler, televizyonların haber bültenlerinin ilk haberi ve gazetelerin manşetleri ile geçiliyor. Biz bu kötü görüntünün önüne geçebilmek ve vatandaşların gönül rahatlığı ile sağlıklı bir ortamda kurbanlarını ücretsiz kesebilmeleri için göreve geldiğimizde ücretsiz kurban kesim hizmeti vermiştik. Bu hizmet ile bu kötü görüntülerin önüne geçtik vatandaşlar ise son derece memnun kaldı. Bu hizmetimizi bu kurban bayramında da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Seyhan Belediyesi tarafından kurban kesim ve satış yerleri de belirlendi. Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlar kurbanlarını; Emek Mahallesi Semt Pazarı, 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii yanı, Pınar Mahallesi semt pazarı içi, Gürselpaşa Mahallesi 75001 Sokak Çarşamba Pazarı, Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı yanı, Şakirpaşa Semt Pazarı kuzey yanı ve Narlıca Semt Pazarı Güneyi olmak üzere 7 ayrı noktada kesebilecek.
Kurban satışları ise 10 ayrı noktada yapılabilecek. Belediyenin açıkladığı satış yerleri ise şu şekilde:
"Pınar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı batısı boş arsa, Gürselpaşa Mahallesi 75001 Sokak Çarşamba Pazarı, Gürselpaşa Kapalı Semt Pazarı yanı, Fevzipaşa Semt Pazarının Bulunduğu yerin batısı ile demiryolu arasındaki boşluk, Yeşiloba Mahallesi 46180 Sokak Yeşiloba Taziye Evi önü, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nden Kıyıboyu'ya giderken sağda 58224 Sokak ile 58246 Sokak arasındaki boş arsa, Meydan Mahallesi Meydan Caddesi 39059 Sokak'taki boş alan, Uçak Mahallesi havaalanı istinat duvarı dibi ve Onur Mahallesi 125'inci Yıl Ortaokulu güneyi Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Şakirpaşa Spor Kompleksi, 2000 Evler Gülen Özkan Camii batısındaki boş arsa."
(ELF-Y)

11.08.2017 13:02:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Sözlü, Adanalı aşçılara güç verdi
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ, ADANALI AŞÇILARA GÜÇ VERDİ
ASKİ: &quot;Sarıçam'da bazı mahallelere su verilemeyebilir&quot;
YEREL

ASKİ: "SARIÇAM'DA BAZI MAHALLELERE SU VERİLEMEYEBİLİR"
Açık büfelere dikkat
YEREL

AÇIK BÜFELERE DİKKAT
Adana Havalimanı 7 ayda 3 milyon 171 bin yolcuya hizmet verdi
YEREL

ADANA HAVALİMANI 7 AYDA 3 MİLYON 171 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ
ATO Başkan adayı Tarkan Kulak: &quot;Doğru bir karar aldım&quot;
YEREL

ATO BAŞKAN ADAYI TARKAN KULAK: "DOĞRU BİR KARAR ALDIM"
Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yeşil görevine başladı
YEREL

KOZAN CUMHURİYET BAŞSAVCISI YEŞİL GÖREVİNE BAŞLADI
Türk güreşine damga vuran pehlivanlar Kızıldağ'da
YEREL

TÜRK GÜREŞİNE DAMGA VURAN PEHLİVANLAR KIZILDAĞ'DA
Adana'ya sosyal, kültürel, ekonomik kentsel dönüşüm
YEREL

ADANA'YA SOSYAL, KÜLTÜREL, EKONOMİK KENTSEL DÖNÜŞÜM
Gençlik Eğitim Merkezleri başarı çıtasını yükseltiyor
YEREL

GENÇLİK EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞARI ÇITASINI YÜKSELTİYOR
Lübnan'dan Adana turizmine destek
YEREL

LÜBNAN'DAN ADANA TURİZMİNE DESTEK
Vali Demirtaş AOSB'de
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ AOSB'DE