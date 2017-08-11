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Muğla'da 37 ByLock'cuya operasyon

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla'da ByLock kullanıcısı 37 şüpheli hakkında operasyon başlatılırken, 31 şüpheli gözaltına alındı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Muğla Merkez ve bağlı 9 ilçede arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından toplam 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Tamamı terör örgütünün yasa dışı haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen ve aralarında örgüte müzahir dernek kayıtları ve Bank Asya arttıran hesabı tespit edilen şüphelilerin 31'i gözaltına alınırken, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.

(BT)



11.08.2017 13:07:22 TSI

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