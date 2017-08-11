ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkanı aratmadılar

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:42
Başkanı aratmadılar
Başkanı aratmadılar

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Meclis Üyesi Selahattin Sert belediyenin saha çalışmalarını denetledi.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yıllık iznini kullanması nedeniyle Başkanlığa vekalet eden Başkan Vekili Kadir Badur belediyenin sahadaki çalışmalarını yerinde inceledi. Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Meclis Üyesi Selahattin Sert ile alt ve üst yapı hizmetlerinden sorumlu birim müdürleri de denetlemede hazır bulundu. Başkan Vekili Badur önce İstanbul Caddesi üzerinde yapılan tramvay rayı kanal açma sonra da Melen Su Park ve Cumhuriyet Mahallesi Katlı Pazaryeri inşaatını denetleyerek Fen İşleri Müdürü Murat Gülmez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
(TT-AY)

11.08.2017 13:45:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce Üniversitesi'nden Gümüşova Ziraat Odası'nı ziyaret etti
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI'NI ZİYARET ETTİ
Belediye Meclis toplantıları tamamlandı
YEREL

BELEDİYE MECLİS TOPLANTILARI TAMAMLANDI
Düzce Üniversitesi sanayi işbirliği proje hazırlama eğitimi düzenliyor
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ DÜZENLİYOR
Tramvay yolu için kanal açılıyor
YEREL

TRAMVAY YOLU İÇİN KANAL AÇILIYOR
Asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Mezarlık yolu açılıyor
YEREL

MEZARLIK YOLU AÇILIYOR
Kurumlar arası voleybol maçları oynanıyor
YEREL

KURUMLAR ARASI VOLEYBOL MAÇLARI OYNANIYOR
Dilara Bozan Dünya şampiyonasına gidiyor
YEREL

DİLARA BOZAN DÜNYA ŞAMPİYONASINA GİDİYOR
Düzce'de tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilecek
YEREL

DÜZCE'DE TARIMSAL ATIKLARDAN KİMYASAL VE KOMPOZİT MADDE ELDE EDİLECEK
Düzce Üniversitesi kontenjanlarını doldurdu
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLARINI DOLDURDU