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Başkanı aratmadılar



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Meclis Üyesi Selahattin Sert belediyenin saha çalışmalarını denetledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yıllık iznini kullanması nedeniyle Başkanlığa vekalet eden Başkan Vekili Kadir Badur belediyenin sahadaki çalışmalarını yerinde inceledi. Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Şemsettin Yenersoy, Murat Caymaz, Meclis Üyesi Selahattin Sert ile alt ve üst yapı hizmetlerinden sorumlu birim müdürleri de denetlemede hazır bulundu. Başkan Vekili Badur önce İstanbul Caddesi üzerinde yapılan tramvay rayı kanal açma sonra da Melen Su Park ve Cumhuriyet Mahallesi Katlı Pazaryeri inşaatını denetleyerek Fen İşleri Müdürü Murat Gülmez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(TT-AY)



11.08.2017 13:45:39 TSI

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