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Akçay Baraj Projesi'nin ziyaretçileri, SASKİ mühendisleri oldu

11 Ağustos 2017 Cuma, 13:53
Akçay Baraj Projesi'nin ziyaretçileri, SASKİ mühendisleri oldu
Akçay Baraj Projesi'nin ziyaretçileri, SASKİ mühendisleri oldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla bölgesinde yapımı devam eden Akçay Baraj Projesi'nin bu seferki ziyaretçileri SASKİ mühendisleri oldu.
SASKİ tarafından Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Akçay Baraj Projesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pamuova'da, bin metre rakımlı Eskiyayla havzasında inşa edilen Akçay Barajı, SASKİ'nin çeşitli birimlerinde görev yapan mühendisler tarafından ziyaret edildi. Baraj bölgesinde incelemelerde bulunan mühendislere SASKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Mustafa Fırat, baraj ve HES projesi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. SASKİ şube müdürlerinin de katıldığı inceleme gezisinde mühendisler dev yatırımı yakından görme şansı buldu.
Projeye dair mühendislere teknik bilgiler veren Mustafa Fırat, "Şehrimize 100 milyon lirayı bulan önemli bir yatırımı kazandırıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında şehrimiz için 40 milyon metreküp içmesuyu sağlamanın yanında isale hattı üzerine kuracağımız HES'ler ile enerji üreteceğiz. Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz içmesuyundan Akçay Barajı ile yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız. Yeni kuracağımız HES'ler sayesinde de enerji üretim kapasitemiz iki katın üzerine çıkacak. Bu anlamda projemiz Türkiye'de bir ilk. Baraj gövdesinde kaya dolgu yapıyoruz. Gövdemizin yüksekliği 75 metre kadar çıkacak. İnşa ettiğimiz çelik isale hattı ile Akçay Barajı'nda depoladığımız suyu Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.
(BCT-İÇ)

11.08.2017 13:55:23 TSI
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