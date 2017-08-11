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Samsun Valiliğinden "afiş" açıklaması

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:15
Samsun Valiliğinden "afiş" açıklaması

SAMSUN (İHA) - Samsun Valiliği, sosyal medyada bahsi geçen "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ibareli afişin stada alınmamasıyla ilgili herhangi bir kastın söz konusu olmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "06 Ağustos'ta Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş A.Ş. ile Atiker Konyaspor futbol takımları arasındaki müsabakada uygulanacak tedbirlerle ilgili olarak; 21.07.2017 günü gerçekleştirilen TFF toplantısında, 27.07.2017 günü gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısında, 06.08.2017 günü gerçekleştirilen Müsabaka Öncesi Eşgüdüm Toplantısında, 'Stadyum içerisinde pankart asma da dahil her türlü etkinlik için hazırlıkların 48 saat öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmesine, hazırlık sonrasında yapılan kontrolde değişiklik öngörülmesi halinde tüm hazırlıkların müsabakadan 24 saat önce sonlandırılmasına, bu süre sonunda yapılacak müracaatların değerlendirmeye alınmayacağına' dair alınan prensip karar gereği, müsabakaya 24 saat kaldığı andan itibaren içeriğine bakılmaksızın hiçbir pankart stadyum içerisine alınmamıştır. Bu nedenle sosyal medyada bahsi geçen 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' ibareli afişin içeri alınmaması ile ilgili herhangi bir kasıt söz konusu olmayıp, yukarıda belirtilen şekilde işlem yürütülmüştür. Aksi hareket edenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, haklarında adli ve idari işlem yapılacaktır" denildi.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 14:17:04 TSI
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