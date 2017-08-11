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Bilecikspor'dan Vali Büyükakın'a 11 numaralı Bilecikspor forması



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Büyükakın, Bilecik 1. Amatör Liginde mücadele eden Bilecikspor Kulüp Başkanı Harun Dilek ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde, 2017-2018 sezonunun spor açısından amacına ve spora uygun bir şekilde yapılması ve başarılı bir sezon geçmesi temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Dilek de kulübün çalışmaları ve takım hakkında bilgi vererek, Vali Büyükakın'a, isminin bulunduğu 11 numaralı forma hediye etti.

(DA-Y)



11.08.2017 14:17:20 TSI

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