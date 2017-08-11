Develi Protokolü Cuma namazını Sindelhöyük mahallesinde kıldı
(Fotoğraflı)
Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Develi protokolü bu hafta Cuma namazını Sindelhöyük mahallesinde kıldı.
Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon Komutanı Mustafa Mardar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak Cuma namazını Sindelhöyük mahallesinde yeni yapılan Çarşı Cami'inde kıldı.
Protokol üyeleri namazın ardından mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi.
(AG-Y)
11.08.2017 14:18:49 TSI
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