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Emniyet hizmet binasının temeli atıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:23
Emniyet hizmet binasının temeli atıldı
Emniyet hizmet binasının temeli atıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılacak olan emniyet hizmet binasının temeli düzenlenen tören ile atıldı.
Temel atma törenine, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kulular, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Her hafta açılış, temel atma gibi bir etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "2017 yılı içerisinde yapılan 95 civarındaki ihale ile ilçemiz adeta şantiye alanına dönmüştür. Şu anda Melikgazi Belediyesi 120 nokta da yatırım yapıyor. Bugün itibari ile bu emniyet hizmet binası inşaat ile 121 olmuştur. Melikgazi Belediyesi olarak ilçenin sağlık, eğitim, spor, kültürel ve emniyetinden sorumluyuz. Ekonomisinden ve ticaretinden sorumluyuz. Çünkü bu hizmetlerin önünü açacak ve imkan tanıyacak kurumlar arası işbirliği ve görev alanı belediyeler ile yetkilendirilmiştir. Beşikten mezara kadar hizmetlerin tamamından belediyeler sorumludur. Planlı ve imarlı gelişen şehrimizde yeni hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Şehrin doğu bölümünde ihtiyaç olan emniyet binası için gelen talebi hemen değerlendirdik, projelendirdik ve bugün de temeli atıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, konuşmasında Kayseri belediyelerinin geleceğe yatırım yaptığını ve seçimlik değil halkın gerçek ihtiyaç ve taleplerini yerine getirdiğini bundan dolayı da yeni bir belediyecilik modeli oluşarak örnek gösterildiğini ifade etti.
15 Temmuz günü kalkışmaya karşın Türkiye'nin bir destan yazdığını, 10 Ağustos Günü de Yenikapı Millet İradesi mitinginde tek yürek olan Türkiye'nin dünyaya gereken cevabı verdiğini hatırlatan Kayseri Milletvekili ve Önceki Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Referans Melikgazi Belediyesi'nin her hafta bir semtte yeni bir açılış ve temel atma töreni ile yatırımlar zincirine devam ettiğini kaydetti.
Başkan ve ekibine teşekkür ederek şehrin bu bölgesinde kısa sürede projelendirilerek temeli atılan bu emniyet Hizmet binası ile şehrin bu bölgesinde Kamu binası kazandırıldığını belirten Kayseri Valisi Süleyman Kamçı; 100 bin üzerinde nüfus barındıran şehrin bu doğu bölümünde ihtiyaç duyulan emniyet hizmet binasının kazandırmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.
Konuşmaların ardından hizmet binasının temeli atıldı. Tören, katılımcılara tatlı ve dondurma ikramında bulunulmasının ardından sona erdi.
(AG-Y)

11.08.2017 14:26:01 TSI
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