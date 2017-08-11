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Kartepe Belediyesi ile emlakçılar odası arasında önemli protokol



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Emlak alım-satım öncesindeki işlemlerle ilgili iş verimliliğini ve performansını iyileştirmek adına Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında protokol anlaşması imzalandı.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında emlak alım-satım öncesindeki işlemlerle ilgili olarak iş verimliliğini ve performansını iyileştirmek adına protokol anlaşması imzalandı. Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar odasının, sicil numaralı oda kimlik kartları bulunan üyeleri; oda tarafından onaylanmış sözleşme ve ekleri 'Oda Kimlik Fotokopisi, Malik/Maliklerin kimlik fotokopileri, tapu fotokopisi, yasal temsilciler için vekaletname ile Kartepe Belediyesi'nde ödeme yapma, beyan değeri, imar durumu, aplikasyon krokisi, şuyulandırma bilgisi gibi bilgileri yazılı veya sözlü olarak alma konusunda yetkili olacaklar.

Atılan imzaların ardından konuşan Oda Başkanı Ahmet Pekin, "Herşeyden önce başkanımıza odamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hem sektörümüz hem de gayrimenkul işlemleri olan vatandaşlarımız adına önemli ve ciddi bir adım atıldı. Bu sayede hem kamuda ki iş yoğunluğu ve işlem sürelerinde avantaj sağlarken, hem de mesleğini istismar eden merdiven altı dediğimiz gruba karşı vatandaşlarımızı korumuş olacağız" dedi.

Kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Üzülmez de, "Bizim için önemli ve öncelikli olan her zaman hemşehrilerimizin hızlı, doğru ve çözüm odaklı hizmet alabilmesidir. Bunun için yapılabilecek remi ve kurumsal işbirliklerinin halkımıza yararı olduğu sürece öncüsü olacağız. Kartepe hızlı dönüşümün yaşandığı bir kent. Bu nedenle yeni yapılanma ve planlamalar sürecinde emlak sahibi vatandaşlarımız bu işlere zaman ve enerji harcamak sorunda kalıyorlardı. Bu protokol ile onların işlerini hızlandırıp, kolaylaştırmış olacağız. Hayırlı olsun" Diye konuştu.

(GY-Y)



11.08.2017 14:38:35 TSI

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