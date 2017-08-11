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OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:51
OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği
OKA'dan Samulaş'a yönetim sistemleri desteği

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş.'nin 2017 hedefleri arasına aldığı, ISO 9001 ve ISO 10002 gibi yönetim sistemlerini bünyesine kazandırmak için projelendirerek Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) yaptığı başvuru kabul edilerek desteklenecek projeler arasında yerini aldı.
OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan'ın katılımı ile bu hafta içi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza töreninde Samulaş'a ait Kurumsallaşmada Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Projesi'nin imzaları atıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. bünyesinde oluşturulan Yönetim Sistemleri Ekibi ve Samulaş'ta görev yapan personellerin katılımları ile gerçekleşecek eğitimler TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsarken, ayrıca Samulaş tarafından ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri de yapılarak bu yönetim sistemlerinin Samulaş'a kazandırılması sağlanacak.
(SAM-SLH-Y)

11.08.2017 14:53:14 TSI
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