Adıyaman Üniversitesi yüzde 90 oranında tercih edildi

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Adıyaman Üniversitesini kazanan öğrenciler de belli oldu.

Sonuçlara göre 3 bin 842 öğrenci Adıyaman Üniversitesini kazanırken, lisans düzeyinde tercih edilme oranı yüzde 90 oldu. Üniversitenin lisans düzeyinde doluluk oranı ortalaması yüzde 90 olurken, yine lisans düzeyinde eğitim veren pek çok fakülte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Buna göre lisans düzeyinde eğitim veren Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bütün kontenjanlar doldu. Bunların yanı sıra Sağlık Yüksekokulu ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu(BESYO), Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarında da kontenjanların hepsi doldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Üniversitemizin akademik, sosyal, kültürel ve idari alt yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen, iyi durumdayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin yoğun teveccühü ile karşılaştık. Pek çok alanda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bizleri memnun etti. Eğitim kalitemizi arttırarak topluma ve milletimize faydalı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Onların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için Üniversitemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz" dedi.

Öğrencileri ve aileleri barınma konusunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Gönüllü, "Adıyaman'da devletimizin yurtları ve imkanları Üniversitemizin barınma ihtiyacını karşılıyor. Öğrencilerimiz, başka yerlere ihtiyaç duymadan devletimizin bu imkanlarından yararlanabilir. Barınma konusunda derdi olan öğrencilerimizin bir arayış içerisine girmelerine gerek yok. Üniversitemizi yalnızca Adıyamanlılar tercih etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler okumak için Adıyaman'a geliyor. Bizler de yıl içerisinde gerçekleştirilen çeşitli fuar ve benzeri etkinlikler ile hem Adıyaman'ı hem de Üniversitemizi tanıtıyoruz. Yeni öğrencilerimiz hem şehrimizin ekonomisine hem de kültürüne büyük katkı sunacak. Üniversitemizin akademik, sosyal, kültürel ve idari alt yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen, iyi durumdayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin yoğun teveccühü ile karşılaştık. Pek çok alanda yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bizleri memnun etti. Eğitim kalitemizi arttırarak topluma ve milletimize faydalı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Onların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için Üniversitemizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz

Adıyaman'da devletimizin yurtları ve imkanları Üniversitemizin barınma ihtiyacını karşılıyor. Öğrencilerimiz, başka yerlere ihtiyaç duymadan devletimizin bu imkanlarından yararlanabilir. Barınma konusunda derdi olan öğrencilerimizin bir arayış içerisine girmelerine gerek yok" ifadelerini kullandı.

11.08.2017 15:02:45 TSI

