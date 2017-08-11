Umuma açık istirahat yerleri ve eğlence mekanlarına denetim
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü işbirliğinde Değirmenaltı Mahallesi'ndeki umuma açık istirahat yerleri ve eğlence mekanları denetimden geçirildi.
İş yeri açma ruhsatı, canlı müzik ruhsatı, genel temizlik, halk sağlığını olumsuz etkileyecek diğer etmenler, teknik ve hijyenik şartlar ve uyulması gereken durumların gözden geçirildiği denetimler geç saatlerde sona erdi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu usule uygun olmayan mekanlara, gerekli uyarı ve işlemler yapılırken denetimlerin devam edeceğinin altı çizildi.
(HLD-MEF-Y)
11.08.2017 15:02:23 TSI
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