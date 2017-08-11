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Empati günü kanun teklifi oldu



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, 1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' ilan edilmesi önerisi, kanun teklifi oldu. 'Dünyada empati günü ilan edilmesini beklemeden bizler Türkiye'de bunu yapabiliriz' diyen CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 'Ötekileştirmeye karşı birarada yaşamayı, öfkeye karşı sevgiyi, şiddete karşı barışı' güçlendirmek için1 Ağustos'un 'Dünya Empati Günü' ilan edilmesi önerisini, Kanun Teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın uluslararası kuruluşlar ile Türkiye'deki liderlere yazdığı 1 Ağustos'un Dünya Empati Günü ilan edilmesine dair mektubuna atıfta bulunan CHP Antalya Milletvekili Kara, günümüzde bireylerin birbirleri ile iletişimlerinde en çok ihtiyaç duydukları kavramın empati olduğuna dikkat çekti.



"Hayata olumlu katkı"

Gelişen teknoloji ile bireyler arasındaki etkileşimin azaldığına vurgu yapan CHP Antalya Milletvekili Kara, "Ötekileştirmeye ve ayrımcılığa karşı, farklılıkları kabullenmenin gündelik hayata olumlu katkıları olacağı açıktır. Bir arada yaşayabilmenin öncelikli koşullarından biri olan empati herkes tarafından içselleştirilen bir kavram ve uygulamaya dönüşebildiğinde öfke, kavga ve nefret gibi olumsuz duygular yerini sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış gibi olumlu duygulara bırakacaktır. Bu sebeple hazırlanan bu kanun teklifinde her yılın 1 Ağustos gününün '1 Ağustos Empati Günü" ilan edilmesini teklif etmekteyiz' şeklinde açıkladı.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 15:34:29 TSI

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