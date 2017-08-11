YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 30 Ağustos Caddesindeki kamulaştırma sorunu çözüldü

30 Ağustos Caddesindeki kamulaştırma sorunu çözüldü



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol genişletme çalışmalarının bulunduğu alanlardaki evler tek tek kamulaştırılarak yıkılıyor.

2017 yılı asfalt sezonuna hızlı giren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif alanlarındaki yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı mahalle ve sokaklarda genişletme çalışmalarının yapıldığı yollarda kalan evler ise İmar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla tek tek kamulaştırılarak yıkılıyor.

Daha önce birçok cadde ve sokakta yolda kalan evleri kamulaştırdıktan sonra yıkan Adıyaman Belediyesi, son olarak da geçtiğimiz yıl Adıyaman Belediyesi tarafından çift gidiş geliş şeklinde yapılan ancak bazı evlerin yolda kalmasından dolayı sorunların yaşandığı 30 Ağustos Caddesi ile Zey Yolu arasında kalan yoldaki son evi de anlaştıktan sonra yıkarak yolu tamamen genişletti.

(AHM)



11.08.2017 15:37:52 TSI

NNNN

