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Akçakale parklarla güzelleşiyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe belediyesi, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilçeye devasa bir park daha kazandırıyor.

Akçakale Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden park ile yeşil alan yatırımlarına bir yenisini ekliyor. 4 bin 320 metrekare alan üzerine inşa edilen park bünyesinde, çocuk oyun grubu, 1 adet tahterevalli, 2 adet zıpzıp, 10 adet fitness takımı, 3 potalı basketbol sahası yer alıyor. Parkta ayrıca, büyüklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri 8 adet kamelya ile piknik masaları ve oturma bantları bulunuyor. Parkın en yakın zamanda hizmete sunulabilmesi için belediye ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Park sayısı 38'e çıktı

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren parkla birlikte ilçedeki park sayısının 38'e, toplam park alanının da 54 bin 921 metrekareye ulaştığını kaydetti.

Öncelikle mahallelerin ihtiyacına göre park yapımına müsait alanların tespit edildiğini belirten Ayhan, "Bu alanları, çeşitli oyun grupları ile çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri, kamelya ve banklarla da yetişkinlerin piknik ve spor yapabilecekleri modern parklara dönüştürüyoruz. Bu çalışmalarla kent halkının sosyal hayatını hareketlendirerek, yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

(AK-SD-Y)



11.08.2017 15:53:12 TSI

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