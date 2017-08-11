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Osmancık polisinden kenevir operasyonu

11 Ağustos 2017 Cuma, 15:51
Osmancık polisinden kenevir operasyonu
Osmancık polisinden kenevir operasyonu

(Fotoğraflı)

İsmail Kabakdere
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken şahıs polisi görünce kaçarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Hıdırlık Mahallesinde Ü.M. adlı şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirildiğini tespit edince eve operasyon düzenlendi. Evine baskın düzenleyen polisleri gören Ü.M., evinin arka kapısından kaçarken, bahçede 3 kök hint keneviri ele geçirildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(İK-BÖ)

11.08.2017 15:54:22 TSI
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