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Jandarmadan cephanelik gibi eve baskın



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Jandarması aldığı bir ihbar sonucu, baskın yaptığı evde bir çok ateşli silah ve mühimmat ele geçirken Roma dönemine ait tarihi eserlerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Güllüçam köyünde S.K. isimli şahsın ikametine gelen ihbar üzerine baskın yapıldı. Jandarmanın yaptığı baskında şahsın ikametinde; 1 adet tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet av tüfeğinden bozma tabanca, 1 adet toplu kurusıkı tabanca, 54 adet av tüfeği fişeği, 35 adet 9 MM tabanca fişeği, 3 adet 7,65 tabanca fişeği, 4 adet sustalı bıçak, 2 adet Roma dönemine ait tarihi testi, 1 adet Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kandil ele geçirildi.

Ayrıca şahsa ait 2 adet otomobile tedbiren el konulurken, gözaltına alınan S.K. ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(EÖ-MB-Y)



11.08.2017 15:56:18 TSI

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