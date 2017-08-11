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Talas Belediyesi'nde huzur toplantısı yapıldı

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:01
Talas Belediyesi'nde huzur toplantısı yapıldı
Talas Belediyesi'nde huzur toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını sağlanmak amacıyla "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Talas İlçe Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Nezihi Kolukısa, Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar yapmış olduğu sunumla suça karşı farkındalık oluşturmak, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, oto ve otodan hırsızlık, bilişim ve iletişim dolandırıcılığı, güvenlik konusunda bilinçli olmak gibi konular hakkında sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarlarını ve vatandaşları bilgilendirdi.
Toplantıda bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Öncelikle ben bu faydalı programlarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bizlerinde bilgilenmesine vesile oldu. Emniyet Müdürlüğümüzle polis arkadaşlarımızla her zaman temas halindeyiz. Talas için gerektiğinde gerekli uygulamaları yapıyoruz. Talas nüfus artışının en yoğun olduğu ilçe. Bundan dolayı da burada asayiş söz konusu olayların olma ihtimali yüksek. Ama şaşırtıcıdır ki çok şükür burada çok fazla olay olmuyor. Güvenli bir ilçede yaşıyoruz. Bundan dolayı da ben Emniyet Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Biz polislerimizi emniyet teşkilatımızı ve askerlerimiz seven bir milletiz. Toplum olarak polisimizle bilgi paylaşıyor ve güvenliği sağlamak için destek veriyoruz. Zannediyorum bunun en bariz örneği 15 Temmuz oldu. Yani toplum destekli en büyük faaliyeti, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz 2016'da yaşadık. Vatandaş hem polise hem emniyet teşkilatına destek verdi." dedi.
Yaşanan olaylara bakıldığında yaşantıların değişmesiyle dolandırıcılık şeklinin de değiştiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle elektronik olarak telefonda ya da kredi kartıyla çok farklı dolandırma şekilleri var. Dolayısıyla birbirimizi bilinçlendirmemiz çok önemli. Biz çevremize duyarlı olduğumuzda hakikaten birçok şeyi düzeltebiliyoruz. Özellikle belediye olarak bizim en çok sıkıntı yaşadığımız konuların başında trafik geliyor. Kavşaklarda pati çekme, belirli bir saatten sonra hız yapma ve yeni asfaltladığımız konforu yüksek yollarda kaza olduğundan dolayı sürekli kasis ve trafik ışığı talebi oluyor. Dolayısıyla biz iki arada bir derede kalıyoruz. Onun içinde hep birlikte el ele vereceğiz. Biz belediye olarak her zaman emrinizdeyiz. Emniyet Teşkilatıyla birlikte daha huzurlu ve daha güvenli bir ilçe oluşturmanın peşindeyiz."
Talas'ın Kayserinin en hızlı büyüyen kalabalık bir ilçe olmasına rağmen huzurlu bir ilçe olduğunu vurgulayan Kaymakam Zekeriya Güney, "Tabii ki bunda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin de katkısı var. Sizlerin, bizlerin rahat ve huzuru için güvenlik güçlerimiz fedakarca çalışıyor. Ben bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Huzurlu bir Talas'ta yaşıyoruz. Emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımıza gerçekten fedakârlıkları için teşekkür ediyorum." dedi.
Güvenlik konusunda Talaslı vatandaşların oldukça duyarlı olduğunu belirten Talas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Nezihi Kolukısa, "Toplumun katılımıyla yürütülen güvenlik hizmetlerinde aylık ortalama ihbar 1000 civarındayken bu sayı 2016 ve 2017 yıllarında 3 bine yükselmiştir. Yine bu ihbarlar neticesinde çevreyi rahatsız eden işyerlerine canlı müzik, sigara içmek ve ruhsatsız iş yerleri olmasından dolayı toplamda 76 tutanak tanzim edilmiş bu tutanaklar belediyemize gönderilerek belediyemiz tarafından 271 bin 668 TL para cezası uygulanmıştır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde huzur ve güvenliğin artırılmasında personelimizin fedakarlığı, yoğun çabası vatandaşlarımızın katılımı, muhtarlarımızın bu konularda özverili ve yardımcı olmaları önemli. Ayrıca bizlerden hiç desteğini esirgemeyen Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.
(AG-Y)

11.08.2017 16:04:20 TSI
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