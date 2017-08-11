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Seydişehir Belediyesinden makine parkına modern bina



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından Makine Parkına yeni modern hizmet binası yapılıyor.

Uzun yıllardır hizmet veren mevcut Makine Parkı binasının eski ve hantal yapısını ortadan kaldırmak ve modern çalışma alanları oluşturularak verimliliğin ve üretimin artırılması amacı ile Makine Parkı Amirliği hizmet binası yenileniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi birimlerinin bir çatı altında ve koordineli bir şekilde daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla bin 80 metrekare alana Makine Parkı Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü personeli için yeni bir bina inşa edileceğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü saha personeli, Makine Parkı Araç Bakım Merkezi ve ilgili birimlerin yeni yapılan bina ile bir araya getirileceğini ifade eden Başkan Tutal, "Yıllar önce yapılan makine parkı amirliği ve araç bakım merkezi olarak kullanılan binamız artık yetersiz ve ömrünü tamamlamış durumda. Bu nedenle üretimin daha etkin, araçların bakımlarının daha iyi şartlarda yapılabileceği, yoğun kış şartlarına daha uygun yeni modern bir hizmet binası yapacağız. Fen İşleri Müdürlüğü personelinin toplanma yeri olan eski garaj, Eski Garaj projesinin hayata geçmesi ile saha çalışanları artık yeni binada toplanarak çalışma alanlarına sevk edilecek" dedi.

Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliğinin yapılan modern bir çalışma alanında hizmet vereceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yeni hizmet binamızda 6 metre eninde 12 metre uzunluğunda 15 adet kapalı bakım, onarım, atölye ve idari bina alanı bulunacak. Burada araçlarımızın bakım ve onarımları ile Seydişehir Belediyesi bünyesinde kullanılan kamelya, oturma bankı ve totemlerin üretimi burada yapılacak. Her geçen gün Seydişehir Belediyesi kendi bünyesinde oluşturduğu imalatları ile dışa bağımlığını azaltarak hizmet kalitesini daha da yukarıya taşıyacak" diye konuştu.

(AH-Y)



11.08.2017 16:07:09 TSI

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