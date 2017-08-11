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Vatandaş yüzdü, polis bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'da "can yeleği" projesi dolayısıyla plajlara giden polisler, vatandaşlara boğulmamaları için ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile halkın boğulma olaylarına karşı bilgilendirilmesini sağlamak için çalışma başlattı. "Cn yeleği" adlı proje hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü yaz aylarının gelmesi ile birlikte plajların yanısıra, baraj gölleri, sulama suyu göletleri ve sulama kanallarında yaşanan boğulma olaylarına karşı halkın bilinçlendirilmesi için çalışma başlattı. 81 ilde başlatılan çalışmalar kapsamında Yalova'da da proje başlatıldı. Toplum Destekli Polislik (TYP) Şubesi ve Deniz Polisi Şubesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında halkın boğulma olaylarına karşı bilinçlendirilmesi ve uyarılması sağlanacak. Plajlarda vatandaşlarımıza broşürler dağıtacağız. Halkın yoğun olduğu yerlere afişler asacağız. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek boğulma olaylarına karşı bilgilendirmeler yapacağız. Plajlarda çocuklarımıza can yelekleri verecekve özellikle yüzme bilmeyen çocukların bu yelekleri takmadan denize girmemeleri gerektiğini anlatacağız. Yaz boyunca bu çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.

31 derece sıcakta bilgilendirme

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde ellerinde broşürlerle plajlara giden polisler 31 derece sıcakta ve güneşin altında denize giren vatandaşlara bilgiler verdi. Vatandaşlar mayolarıyla denizde serinlerken, resmi elbiselerle plajda vatandaşı bilgilendirebilmek için ter döken polisler ise bir hayli zorlandı.

(SÇ-MŞ)



11.08.2017 16:13:14 TSI

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