Samsat'ta bayram taplaması geleneği sürüyor

Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen deprem dolayısıyla Samsatlı depremzedeler her yıl Ramazan bayramında yaptıkları bayram taplaması kültürünü bayram sonrasında yaşatmaya çalışıyorlar.

Samsat ilçesinde her bayram yapılan bayram taplamasını deprem dolayısıyla bayramda yapmayan vatandaşlar, kültürlerini yaşatmak adına bayram sonrasında aileler bir araya gelerek yapıyor.

Son dönemlerde "Samsat Gevreği" olarak bilinen bayram taplaması un, yağ, susam ve çörek otunun karışımı ile yapılmakta ve yaz aylarında bölgede doğal olarak yetişen sarı renk veren bir otun sürülmesiyle yapılıyor.

Ramazan bayramında sıcak ve soğuk içeceklerle birlikte ikram edilmek üzere yapılan, bayrama has olan bu yiyecek doğal ortamda aylarca bozulmadan kalıyor.

11.08.2017 16:17:33 TSI

