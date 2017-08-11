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Sapanca'nın tarihi hamamı gün yüzüne çıktı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Kent Meydanı çalışmalarında bulunan hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından tarihi dokunun akışını bozmadan yapılan meydan düzenlemesinde sona gelindi. Bu alanda 1550 yıllarında Mimar Sinan tarafından yaptırılan bir hamamın varlığının bilindiğini kaydeden uzmanlar, çalışmaları büyük titizlikle tamamladı. Meydan projesiyle park ve tarihi dokudan oluşan ziyaret alanı kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağı bilgisi verildi.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Bu proje kültür varlığının korunmasına verilen değer açısından önemli. Bu yapıyı sadece tarihi dokunun yanında, halkımızın gezip göreceği ve çevresindeki yazılı açıklamalarla tarihsel konuda bilgi alabilecekleri şekilde ele alıyoruz. Şuan da Eski Hamam Projesindeki çalışmalarımız da sona gelindi. Buradaki ilkemiz; tarihi dokunun yapısını bozmadan aynı akış ile çalışmalara yol vermek oldu. Yer zeminimiz ambiyansa uygun olarak, ahşap olması planlandı. Yeşil alan ve çiçeklerle taçlandırılan peyzaj düzenlemesi, ekilen kalın gövdeli ağaçların altına üçe-iki özellikli dört bir tarafına oturma gurupları konularak tasarlanmıştır. Tarihi dokunun bulunduğu noktada ziyaretin yanı sıra 100 kişilik oturma gurupları ve yerden fon ışıkların zemine serpiştirilerek konulmasıyla bütünlük kazanacaktır" dedi.

Yaklaşık 10 gün içinde bitmesi planlanan alanın, görkemli bir açılışla halkın hizmetine sunulması bekleniyor.

(BCT-İÇ)



11.08.2017 16:28:04 TSI

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