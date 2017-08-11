ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sapanca'nın tarihi hamamı gün yüzüne çıktı

11 Ağustos 2017 Cuma, 16:25
Sapanca'nın tarihi hamamı gün yüzüne çıktı
Sapanca'nın tarihi hamamı gün yüzüne çıktı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sapanca Kent Meydanı çalışmalarında bulunan hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı.
Sapanca Belediyesi ekipleri tarafından tarihi dokunun akışını bozmadan yapılan meydan düzenlemesinde sona gelindi. Bu alanda 1550 yıllarında Mimar Sinan tarafından yaptırılan bir hamamın varlığının bilindiğini kaydeden uzmanlar, çalışmaları büyük titizlikle tamamladı. Meydan projesiyle park ve tarihi dokudan oluşan ziyaret alanı kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağı bilgisi verildi.
Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Bu proje kültür varlığının korunmasına verilen değer açısından önemli. Bu yapıyı sadece tarihi dokunun yanında, halkımızın gezip göreceği ve çevresindeki yazılı açıklamalarla tarihsel konuda bilgi alabilecekleri şekilde ele alıyoruz. Şuan da Eski Hamam Projesindeki çalışmalarımız da sona gelindi. Buradaki ilkemiz; tarihi dokunun yapısını bozmadan aynı akış ile çalışmalara yol vermek oldu. Yer zeminimiz ambiyansa uygun olarak, ahşap olması planlandı. Yeşil alan ve çiçeklerle taçlandırılan peyzaj düzenlemesi, ekilen kalın gövdeli ağaçların altına üçe-iki özellikli dört bir tarafına oturma gurupları konularak tasarlanmıştır. Tarihi dokunun bulunduğu noktada ziyaretin yanı sıra 100 kişilik oturma gurupları ve yerden fon ışıkların zemine serpiştirilerek konulmasıyla bütünlük kazanacaktır" dedi.
Yaklaşık 10 gün içinde bitmesi planlanan alanın, görkemli bir açılışla halkın hizmetine sunulması bekleniyor.
(BCT-İÇ)

11.08.2017 16:28:04 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Genç Atölye Bilim Merkezi'nde
YEREL

GENÇ ATÖLYE BİLİM MERKEZİ'NDE
Pamukova'da 3 mahalleye daha sıcak asfalt
YEREL

PAMUKOVA'DA 3 MAHALLEYE DAHA SICAK ASFALT
Sakarya yerli oto üretimi için hazır
YEREL

SAKARYA YERLİ OTO ÜRETİMİ İÇİN HAZIR
Büyükşehir Basket, sezon öncesi hazırlıklara başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BASKET, SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Akçay Baraj Projesi'nin ziyaretçileri, SASKİ mühendisleri oldu
YEREL

AKÇAY BARAJ PROJESİ'NİN ZİYARETÇİLERİ, SASKİ MÜHENDİSLERİ OLDU
Hacımercan Spor Tesisleri'nde ihale tamamlandı
YEREL

HACIMERCAN SPOR TESİSLERİ'NDE İHALE TAMAMLANDI
Kaynarca'da sokak hayvanları susuzluktan ölmeyecek
YEREL

KAYNARCA'DA SOKAK HAYVANLARI SUSUZLUKTAN ÖLMEYECEK
Büyükşehir Basket ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BASKET İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Vali Balkanlıoğlu ve Başkan Toçoğlu yeni stadı inceledi
YEREL

VALİ BALKANLIOĞLU VE BAŞKAN TOÇOĞLU YENİ STADI İNCELEDİ
Kocaali sahilinde çalışmalar sürüyor
YEREL

KOCAALİ SAHİLİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Büyükşehirle ulaşım artık daha kolay
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLE ULAŞIM ARTIK DAHA KOLAY
Taraklı ve Geyve için 100 yıllık garanti
YEREL

TARAKLI VE GEYVE İÇİN 100 YILLIK GARANTİ
Geleceğin hattatları yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN HATTATLARI YETİŞİYOR
SASKİ'den anında müdahale
YEREL

SASKİ'DEN ANINDA MÜDAHALE
SAÜ'de kontenjanların tamamına yakını doldu
YEREL

SAÜ'DE KONTENJANLARIN TAMAMINA YAKINI DOLDU
Arifiye'de asfalt serim çalışmaları sürüyor
YEREL

ARİFİYE'DE ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Katar Arapça yaz kursu sona erdi
YEREL

KATAR ARAPÇA YAZ KURSU SONA ERDİ
Bağlık Caddesi kilitli parke ile yenileniyor
YEREL

BAĞLIK CADDESİ KİLİTLİ PARKE İLE YENİLENİYOR