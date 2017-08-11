İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağında Aydın Öztürk idaresindeki 09 EL 004 plakalı otomobille Orhan Acar idaresindeki 01 HZ 302 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada Aydın Öztürk idaresinde otomobilde bulunan Hatun Öztürk yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
11.08.2017 16:31:54 TSI
NNNN