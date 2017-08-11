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Sungurlu'da Türk sineması akşamları



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Habib Güleser Öztaş İlkokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında "Türk Sineması Günleri" etkinliği düzenlendi.

Okulların yaz aylarında da aktif olması ve veli-okul diyalogunun canlı tutulması amaçlanan etkinliğin "120" adlı filmle başladı. Kurtuluş Savaşı yıllarında 120 çocuğun ülkemizin birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü adına göstermiş olduğu fedakarlığı anlatan filme ilgi yoğundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit program öncesinde yaptığı konuşmada "Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında sosyal ve kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu bağlamda okullarımızda yapılacak etkinliklerin her zaman destekçisi olacağız. Sungurlu'da ki öğrenci velilerimizin memnuniyeti bizim için önemlidir. Bunu sağlayabilmek için Milli Eğitim camiası olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu programı hazırlayan okul idarecileri ve personeline, katılımlarından dolayı veli ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.

Ağustos ayı içerisinde her hafta Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan "Türk Sineması Günleri" etkinliğine 16 Ağustos Çarşamba akşamı "Selvi Boylum Al Yazmalım'' filmi ile devam edilecek.

(SŞ-BÖ)



11.08.2017 16:33:46 TSI

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