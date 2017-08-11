YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saruhan kapalı pazaryeri açılıyor

Saruhan kapalı pazaryeri açılıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazaryerinin açılışı 13 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yaz ve kış aylarında pazaryerlerinde daha rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına ilçeye hem kapalı hem de açık pazaryerleri kazandırmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan Saruhan Kapalı Pazaryeri'nin açılışı gerçekleştiriliyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 13 Ağustos Pazar günü saat 16.00'daki açılışa davet etti. Başkan Subaşıoğlu, "İlçemizdeki mahallelerimize kapalı ve açık pazaryerleri kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız yaz, kış rahatça alışverişlerini yapabiliyor. Bu anlamda Saruhan Mahallemizde de kapalı Pazar yerimizi tamamladık ve açılışa hazırladık. Pazar günü tüm hemşerilerimizi açılışa bekliyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



11.08.2017 16:35:36 TSI

NNNN

