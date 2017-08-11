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Trabzon eski Valisi Öz'den Başkan Gümrükçüoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon eski Valisi Abdil Celil Öz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan ve Vali Öz ile birlikte Trabzon'da uyum içinde güzel çalışmalara imza attıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Birlikte oldukça güzel işler yaptık. Trabzon sizin şehrinizdir. Sizleri burada ağırlamak bizleri mutlu etmektedir" dedi. Trabzon eski Valisi Öz de Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Trabzon'un her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade eden Öz, Gümrükçüoğlu'na başarılarının devamını diledi.

(BK-ÖS-Y)



11.08.2017 16:40:47 TSI

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