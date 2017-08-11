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Başkan Vekili Öztürk'ten esnaf ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, esnaf ziyaretinde bulundu.

Öztürk; sorun ve talepleri yerinde görmek, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Şerefiye Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Esnafı tek tek ziyaret ederek, kendisine iletilen konularla ilgili not alan ve çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını bildiren Öztürk, devletin tüm imkânları ile esnafın sorunlarını çözmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Esnaflar ise, birlikte kahvaltı yaptıkları Öztürk'ün ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

(MSA-Y)



11.08.2017 17:14:04 TSI

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