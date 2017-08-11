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Bilecik Ülkü Ocaklarından Ülkücü Şehit Fikret Derim'in ailesine ziyaret



(Fotoğraflı)



İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Ülkü Ocakları Başkanlığı 23 Haziran 1978 günü bir grubun saldırısına uğrayarak şehit edilen Fikret Derim'in ailesine ziyaret etti.

Bilecik Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Yaşar, devrimci solcu-komünist bir grubun saldırısına uğrayarak şehit edilen Fikret Derim'in ailesine ziyaret ederek, Fikret Derim'in anısına yapılan plaketi ve hediyeleri annesi Rabia Derim'e takdim etti. Yaşar, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un gönderdiği mektubu da anneye teslim ederek, "Ahde vefa imandandır ülküsüyle hareket ediyoruz. Şehitlerimizden bizlere emanet olan aileleri başımızın tacıdırlar onları hiçbir şartta yalnız bırakmamak boynumuzun borcudur" dedi.

(CKT-MET-Y)



11.08.2017 17:19:37 TSI

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