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Uşak'ta 123 araç modifiye ve abart egzozdan men edildi

11 Ağustos 2017 Cuma, 17:36
Uşak'ta 123 araç modifiye ve abart egzozdan men edildi
Uşak'ta 123 araç modifiye ve abart egzozdan men edildi

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi son 7 ay içinde yaptığı çalışmalarda, trafik yönünden sakıncalı ve tehlike oluşturan modifiyeli ve abart egzozlu toplam 123 aracı trafikten men etti.
Uşak'ta polis, kamu düzeni ve huzurun sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi bununla beraber trafik güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Bu kapsamda son 7 ay içinde yapılan çalışmalar, modifiyeli ve abart egzozlu araç kullanan, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşların huzurunu bozan araçlara yönelik oldu.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerin gerçekleştirdikleri dar bölge, şok uygulamalar ve denetimler sonucunda; 69 bin 055 araç kontrol edildi. 368 araca modifiye araç ve abart egzoz kullanmaktan, 516 araca yüksek sesle müzik dinlemekten olmak üzere toplam 884 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 123 araç ise trafikten men edildi.
Uygulamalar bünyesinde 2 bin 992 motosiklette kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 866 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 159 motosiklet trafikten men edildi.
(EÖ-MB-Y)

11.08.2017 17:37:56 TSI
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